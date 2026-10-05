У жовтні перерахують субсидії на опалювальний сезон: що важливо знати

Як перерахують субсидію

Розмір субсидії розрахують з урахуванням тривалості опалювального сезону - з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Також автоматично перевизначать розмір субсидії для домогосподарств, у яких в неопалювальний період він становив 0 грн.

Суму виплати визначають індивідуально для кожного домогосподарства. Вона залежить від кількості членів домогосподарства, їхніх доходів, переліку та вартості житлово-комунальних послуг.

Які доходи врахують

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2026-2027 років врахують доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року.

Пенсії врахують у розмірі нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

Кому потрібно звернутися

Самостійно подавати документи потрібно тим, хто планує отримати субсидію вперше.

Також звернутися мають ті, хто вже отримував субсидію, але станом на 1 жовтня у домогосподарстві відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, складі сім’ї члена домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.

Подати заяву можуть і люди, яким субсидію на неопалювальний період не призначили через заборгованість, якщо її вже погашено, оформлено реструктуризацію або питання боргу оскаржено в суді.

Коли подавати документи

Для призначення субсидії потрібно подати заяву та декларацію. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи, зокрема договір оренди житла, договір про реструктуризацію заборгованості або довідка ВПО.

Документи можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд". Також це можна зробити через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАП або "Портал Дія".

Якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду - з 1 жовтня. Якщо звернутися пізніше, виплату призначать із місяця звернення.