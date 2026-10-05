В октябре перечислят субсидии на отопительный сезон: что важно знать

В октябре пересмотрят размер жилищных субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов. Для большинства домохозяйств перерасчет произведут автоматически.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.
Размер субсидии рассчитают с учетом продолжительности отопительного сезона - с 16 октября по 15 апреля включительно.
Также автоматически переопределят размер субсидии для домохозяйств, в которых в неотапливаемый период он составлял 0 грн.
Сумма выплаты определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Она зависит от количества членов домохозяйства, их доходов, перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг.
При расчете субсидии на отопительный сезон 2026-2027 годов учтут доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.
Пенсии будут учтены в размере начисленной пенсии за август 2026 года.
Самостоятельно подавать документы следует тем, кто планирует получить субсидию впервые.
Также обратиться должны те, кто уже получал субсидию, но по состоянию на 1 октября в домохозяйстве произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, в составе семьи члена домохозяйства или перечне жилищно-коммунальных услуг.
Подать заявление могут и люди, которым субсидию на неотапливаемый период не назначили из-за задолженности, если она уже погашена, оформлена реструктуризация или вопрос долга обжалован в суде.
Для назначения субсидии следует подать заявление и декларацию. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы, в частности, договор аренды жилья, договор о реструктуризации задолженности или справка ВПЛ.
Документы можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд". Также это можно сделать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, ЦНАП или Портал "Дія".
Если документы подать с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию назначат с начала отопительного периода - с 1 октября. Если обратиться позже, выплата будет назначена с месяца обращения.
Раньше мы делились объяснением ПФУ, какие доходы учитывают при назначении субсидии.
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