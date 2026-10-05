В октябре перечислят субсидии на отопительный сезон: что важно знать

Как перечислят субсидию

Размер субсидии рассчитают с учетом продолжительности отопительного сезона - с 16 октября по 15 апреля включительно.

Также автоматически переопределят размер субсидии для домохозяйств, в которых в неотапливаемый период он составлял 0 грн.

Сумма выплаты определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Она зависит от количества членов домохозяйства, их доходов, перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Какие доходы учтут

При расчете субсидии на отопительный сезон 2026-2027 годов учтут доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.

Пенсии будут учтены в размере начисленной пенсии за август 2026 года.

Кому нужно обратиться

Самостоятельно подавать документы следует тем, кто планирует получить субсидию впервые.

Также обратиться должны те, кто уже получал субсидию, но по состоянию на 1 октября в домохозяйстве произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, в составе семьи члена домохозяйства или перечне жилищно-коммунальных услуг.

Подать заявление могут и люди, которым субсидию на неотапливаемый период не назначили из-за задолженности, если она уже погашена, оформлена реструктуризация или вопрос долга обжалован в суде.

Когда подавать документы

Для назначения субсидии следует подать заявление и декларацию. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы, в частности, договор аренды жилья, договор о реструктуризации задолженности или справка ВПЛ.

Документы можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд". Также это можно сделать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, ЦНАП или Портал "Дія".

Если документы подать с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию назначат с начала отопительного периода - с 1 октября. Если обратиться позже, выплата будет назначена с месяца обращения.