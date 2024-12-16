Жовтий рівень небезпеки. На Київ та область насувається негода

Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Прогноз погоди у Києві та області

У вівторок, 17 грудня, у Києві та Київській області прогнозують небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, йдеться про:

хмарність

дощі

сильні пориви вітру

Вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с. При цьому пориви вітру можуть сягати 15-18 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Температура по області:

вночі - від 0 до 5 градусів вище нуля

вдень - від 3 до 8 градусів тепла

У Києві температура повітря вночі становитиме 1-3 градуси тепла. Вдень - від 5 до 7 градусів за Цельсієм.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики.

Прогноз УкрГМЦ на 17 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна дещо раніше пояснювала: впродовж вихідних днів (14-15 грудня) переважав антициклон, тому у більшості областей панувала холодна погода без опадів або суттєвої хмарності.

Тим часом від сьогодні, 16 грудня, повітряні потоки, які впливають на погодні умови на території України, змінюються.

Через снігопад і хуртовину на високогір'ї східної частини Закарпатської області впродовж 16-17 грудня очікується навіть значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень небезпечності, помаранчевий).