Жовтий рівень небезпеки. На Київ та область насувається негода
Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Прогноз погоди у Києві та області
У вівторок, 17 грудня, у Києві та Київській області прогнозують небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, йдеться про:
- хмарність
- дощі
- сильні пориви вітру
Вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с. При цьому пориви вітру можуть сягати 15-18 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Температура по області:
- вночі - від 0 до 5 градусів вище нуля
- вдень - від 3 до 8 градусів тепла
У Києві температура повітря вночі становитиме 1-3 градуси тепла. Вдень - від 5 до 7 градусів за Цельсієм.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики.
Прогноз УкрГМЦ на 17 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Варто зазначити, що представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна дещо раніше пояснювала: впродовж вихідних днів (14-15 грудня) переважав антициклон, тому у більшості областей панувала холодна погода без опадів або суттєвої хмарності.
Тим часом від сьогодні, 16 грудня, повітряні потоки, які впливають на погодні умови на території України, змінюються.
Через снігопад і хуртовину на високогір'ї східної частини Закарпатської області впродовж 16-17 грудня очікується навіть значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов у Києві зняли найбільший прапор України.
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