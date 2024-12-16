Желтый уровень опасности. На Киев и область надвигается непогода
Синоптики предупреждают жителей Киева и Киевской области об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Прогноз погоды в Киеве и области
Во вторник, 17 декабря, в Киеве и Киевской области прогнозируют опасные и стихийные метеорологические явления.
Согласно информации Укргидрометцентра, речь идет про:
- облачность
- дожди
- сильные порывы ветра
Ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Температура по области:
- ночью - от 0 до 5 градусов выше нуля
- днем - от 3 до 8 градусов тепла
В Киеве температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем - от 5 до 7 градусов по Цельсию.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики.
Прогноз УкрГМЦ на 17 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить, что представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина несколько ранее объясняла: в течение выходных дней (14-15 декабря) преобладал антициклон, поэтому в большинстве областей доминировала холодная погода без осадков или существенной облачности.
Между тем с сегодняшнего дня, 16 декабря, воздушные потоки, которые влияют на погодные условия на территории Украины, меняются.
Из-за снегопада и метели на высокогорье восточной части Закарпатской области в течение 16-17 декабря ожидается даже значительная снеголавинная опасность (III уровень опасности, оранжевый).
Напомним, ранее мы рассказывали, что учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий в Киеве сняли самый большой флаг Украины.
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