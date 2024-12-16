У Києві зняли найбільший прапор України: що сталось
Сьогодні, 16 грудня, найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах Києва, тимчасово зняли.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
Як надовго зняли найбільший прапор України
У Київській міській державній адміністрації пояснили, що рішення про зняття прапора схвалили з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов.
"У столиці через прогнозовану негоду зняли головний прапор України", - йдеться у дописі.
Уточнюється, що за прогнозами Українського гідрометцентру, 16 грудня в Києві можливі пориви сильного вітру 25-28 м/с - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
"За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов", - підсумували у КМДА.
Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Зазначимо, що у Києві та Київській області впродовж 16 грудня прогнозували хмарну погоду.
Вночі - невеликий, а вдень - помірний мокрий сніг та дощ.
"Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі пориви вітру 15-20 м/с, вдень 25-28 м/с", - зауважили в УкрГМЦ.
Температура по області вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень - від 1 до 6 градусів вище нуля.
У Києві вночі - близько нуля градусів. Вдень - від 3 до 5 градусів за Цельсієм.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту", - попередили громадян синоптики.
Прогноз УкрГМЦ на 16 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
Попри це 10 грудня стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.
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