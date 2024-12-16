У Києві зняли найбільший прапор України: що сталось

Сьогодні, 16 грудня, найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах Києва, тимчасово зняли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Як надовго зняли найбільший прапор України

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що рішення про зняття прапора схвалили з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов.

"У столиці через прогнозовану негоду зняли головний прапор України", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що за прогнозами Українського гідрометцентру, 16 грудня в Києві можливі пориви сильного вітру 25-28 м/с - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

"За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов", - підсумували у КМДА.

Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Зазначимо, що у Києві та Київській області впродовж 16 грудня прогнозували хмарну погоду.

Вночі - невеликий, а вдень - помірний мокрий сніг та дощ.

"Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі пориви вітру 15-20 м/с, вдень 25-28 м/с", - зауважили в УкрГМЦ.

Температура по області вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень - від 1 до 6 градусів вище нуля.

У Києві вночі - близько нуля градусів. Вдень - від 3 до 5 градусів за Цельсієм.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту", - попередили громадян синоптики.

Прогноз УкрГМЦ на 16 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)