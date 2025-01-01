Жовтий рівень небезпеки. У Києві та низці областей завтра очікується сильний вітер

Як повідомляється, 2 січня синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с у Києві, більшості західних, Вінницькій та Київській областях, а також у Карпатах - 25-30 м/с. Це I рівень небезпеки - жовтий.

"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - радять українцям рятувальники.