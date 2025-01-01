Желтый уровень опасности. В Киеве и ряде областей завтра ожидается сильный ветер

Погода в Украине 2 января

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 2 января, в Украине будет еще теплее, чем 1-го.

В течение дня в большинстве областей максимальная температура воздуха будет +7...+12 градусов, а в Крыму - до +14", - рассказала она.

В то же время завтра также будет ветер и сильный, возможно даже до штормовых порывов, а осадков не будет.

А вот 3 и 4 января в Украине начнется похолодание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.