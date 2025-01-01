Жовтий рівень небезпеки. У Києві та низці областей завтра очікується сильний вітер
У Києві та низці областей України у четвер, 2 січня, очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ДСНС.
Як повідомляється, 2 січня синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с у Києві, більшості західних, Вінницькій та Київській областях, а також у Карпатах - 25-30 м/с. Це I рівень небезпеки - жовтий.
"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - радять українцям рятувальники.
Погода в Україні 2 січня
Згідно з прогнозом синоптиків, завтра, 2 січня, в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го.
Впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 градусів, а в Криму - до +14", - розповіла вона.
Водночас завтра також буде вітер і сильний, можливо навіть до штормових поривів, а опадів не буде.
А от 3 та 4 січня в Україні розпочнеться похолодання.
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