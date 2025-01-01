Желтый уровень опасности. В Киеве и ряде областей завтра ожидается сильный ветер

В Киеве и ряде областей Украины в четверг, 2 января, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГСЧС .

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться", - советуют украинцам спасатели.

Как сообщается, 2 января синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с в Киеве, большинстве западных, Винницкой и Киевской областях, а также в Карпатах - 25-30 м/с. Это I уровень опасности - желтый.

Погода в Украине 2 января

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 2 января, в Украине будет еще теплее, чем 1-го.

В течение дня в большинстве областей максимальная температура воздуха будет +7...+12 градусов, а в Крыму - до +14", - рассказала она.

В то же время завтра также будет ветер и сильный, возможно даже до штормовых порывов, а осадков не будет.

А вот 3 и 4 января в Украине начнется похолодание.

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