Жовтень в Україні розпочнеться з дощів: коли та де чекати негоди

Де в Україні найхолодніше на початку жовтня

За словами експерта, нерівномірний розподіл температурних показників в Україні відбувається через "панування" у різних регіонах різних повітряних мас.

"До четверга (3 жовтня, - Ред.) на території України можна буде спостерігати таке собі "протистояння" теплої та холодної повітряних мас. Більш теплої - з півдня, південного сходу, прохолодної - із заходу", - розповіла синоптик.

Вона пояснила, що, приміром, 1 жовтня найхолодніші ночі (3-8°С) - по західних областях, тоді як вдень там можуть фіксувати 8-13 градусів вище нуля (при цьому на високогір'ї Карпат вже було зафіксовано перший сніг, а також змішану фазу опадів - дощ із мокрим снігом).

Температури на решті територій очікуються вищими: вночі 9-16°С, вдень 17-22°С.

Тим часом на сході країни приземний шар повітря може прогрітись навіть до 25 градусів за Цельсієм.

В яких областях і коли саме чекати дощів

Птуха розповіла, що в середу й четвер (2-3 жовтня), в Україні переважно без опадів.

"Вітер, нарешті, також послабшає. Температура в нічні години буде в межах 7-13°С, вдень 17-24°С - у більшості регіонів", - уточнила вона.

Водночас на заході, в Житомирській та Вінницькій областях буде, знову ж таки, дещо прохолодніше. Вночі 4-9 градусів тепла, вдень 13-18 градусів вище нуля.

"У п'ятницю-суботу (4-5 жовтня, - Ред.) очікується певна перебудова синоптичних процесів і у більшості регіонів буде поширюватись більш прохолодна повітряна маса. І якщо говорити вже про завершення цього тижня, то 4-5 жовтня вже може бути більше дощів", - наголосила експерт.

Така ситуація пояснюється тим, що в Україну надійде атмосферний фронт із південного заходу.

"І 4 жовтня вже у західних областях, вдень - і в північних, і місцями навіть у центральних областях - дощі. На решті територій без опадів", - зазначила синоптик.

У суботу, 5 жовтня, прогнозується ще більша площа охоплення дощами.

"Вже такими осінніми, із сірими хмарами. Але, все ж таки, східні області й більшість південних... поки що без таких інтенсивних дощів", - додала представниця УкрГМЦ.

Наостанок вона зауважила, що у цей період температура повітря "трішки вирівняється".

"Хоча захід ще залишатиметься дещо прохолоднішим (ніч 4-10°С, день 9-15°С). Решта територій вночі 7-13°С, вдень 18-24 градуси вище нуля", - підсумувала вона.