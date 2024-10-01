Жовтень в Україні розпочнеться з дощів: коли та де чекати негоди

На початку другого місяця осені - жовтня 2024 року - в Україні спостерігається нерівномірний розподіл температурних показників через "протистояння" теплої та холодної повітряних мас.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, нерівномірний розподіл температурних показників в Україні відбувається через "панування" у різних регіонах різних повітряних мас.
"До четверга (3 жовтня, - Ред.) на території України можна буде спостерігати таке собі "протистояння" теплої та холодної повітряних мас. Більш теплої - з півдня, південного сходу, прохолодної - із заходу", - розповіла синоптик.
Вона пояснила, що, приміром, 1 жовтня найхолодніші ночі (3-8°С) - по західних областях, тоді як вдень там можуть фіксувати 8-13 градусів вище нуля (при цьому на високогір'ї Карпат вже було зафіксовано перший сніг, а також змішану фазу опадів - дощ із мокрим снігом).
Температури на решті територій очікуються вищими: вночі 9-16°С, вдень 17-22°С.
Тим часом на сході країни приземний шар повітря може прогрітись навіть до 25 градусів за Цельсієм.
Птуха розповіла, що в середу й четвер (2-3 жовтня), в Україні переважно без опадів.
"Вітер, нарешті, також послабшає. Температура в нічні години буде в межах 7-13°С, вдень 17-24°С - у більшості регіонів", - уточнила вона.
Водночас на заході, в Житомирській та Вінницькій областях буде, знову ж таки, дещо прохолодніше. Вночі 4-9 градусів тепла, вдень 13-18 градусів вище нуля.
"У п'ятницю-суботу (4-5 жовтня, - Ред.) очікується певна перебудова синоптичних процесів і у більшості регіонів буде поширюватись більш прохолодна повітряна маса. І якщо говорити вже про завершення цього тижня, то 4-5 жовтня вже може бути більше дощів", - наголосила експерт.
Така ситуація пояснюється тим, що в Україну надійде атмосферний фронт із південного заходу.
"І 4 жовтня вже у західних областях, вдень - і в північних, і місцями навіть у центральних областях - дощі. На решті територій без опадів", - зазначила синоптик.
У суботу, 5 жовтня, прогнозується ще більша площа охоплення дощами.
"Вже такими осінніми, із сірими хмарами. Але, все ж таки, східні області й більшість південних... поки що без таких інтенсивних дощів", - додала представниця УкрГМЦ.
Наостанок вона зауважила, що у цей період температура повітря "трішки вирівняється".
"Хоча захід ще залишатиметься дещо прохолоднішим (ніч 4-10°С, день 9-15°С). Решта територій вночі 7-13°С, вдень 18-24 градуси вище нуля", - підсумувала вона.
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг. Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.
Тим часом в деяких інших регіонах зранку понеділка, 30 вересня, мешканці зафіксували суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж почали публікувати відповідні фото та відео, на яких можна побачити, що повітря "має колір". При цьому представники місцевої влади рекомендували людям обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
Дещо згодом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що пилова буря прийшла на територію нашої країни з Каспійської низовини та розповіли, в яких саме областях України осідає цей дрібний пил.
Експерти зауважили, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.
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