Жовтень у Києві став одним з найтепліших за майже 150 років

Цьогорічний жовтень у Києві зайняв 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

На проспекті Науки випало 44 мм опадів, що становить 96% кліматичної норми.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура піднялася до + 22,1°С, а найхолоднішим - 21 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С.

Окрім того, цьогорічний жовтень порадував киян "бабиним літом", яке тривало чотири дні, починаючи з 6 числа.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С. Це вище за кліматичну норму на 2,0°С.

Нагадаємо, синоптики попереджають про повернення нічних заморозків в Україну.

Окрім того, за прогнозами, майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж минулого року.

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