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Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за почти 150 лет

Фото: октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за почти 150 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Октябрь этого года в Киеве занял 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила 10,6°С. Это выше климатической нормы на 2,0°С.

Кроме того, октябрь этого года порадовал киевлян "бабьим летом", которое длилось четыре дня, начиная с 6 числа.

Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура поднялась до +22,1°С, а самым холодным - 21 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до 0,5°С.

На проспекте Науки выпало 44 мм осадков, что составляет 96% климатической нормы.

Напомним, синоптики предупреждают о возвращении ночных заморозков в Украину.

Кроме того, по прогнозам, предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.

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