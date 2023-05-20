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Жорстокі бої за кожен метр міста. В ЗСУ показали відео зі зруйнованого Бахмуту

Фото: Жорстокі бої за кожен метр міста. В ЗСУ показали відео зі зруйнованого Бахмуту (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові поділились відеороликом з боями в зруйнованому Бахмуті, який раніше був одним з найгарніших міст Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що відео було знято операторами одного з центрів ССО ЗС.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - пише пресслужба.

Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 20.05 00:32 (deepstatemap.live)

Яка ситуація на Бахмутському напрямку?

Згідно з даними DeepStateMAP, станом на 19 травня, українські військові продовжують просуватися в районі села Іванівське під Бахмутом. Тоді ж під контроль наших воїнів перейшла частина дороги, яка прямує в нині окуповане село Кліщіївка.

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, темпи просування ЗСУ під Бахмутом трохи знизились, однак вони успішно відбивають усі російські атаки.

Тим часом командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поділився відеороликом, на якому продемонстрував успішний штурм наших воїнів на Бахмутському напрямку. Тоді ж ЗСУ успішно вибили ворога з його позицій та закріпились на вигідних рубежах.

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