Жестокие бои за каждый метр города. В ВСУ показали видео из разрушенного Бахмута

Украинские военные поделились видеороликом с боями в разрушенном Бахмуте, который раньше был одним из красивейших городов Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что видео было снято операторами одного из центров ССО ВС.

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, вполне не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Фото: ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 20.05 00:32 (deepstatemap.live)

Какая ситуация в Бахмутском направлении?

Согласно данным DeepStateMAP, по состоянию на 19 мая, украинские военные продолжают продвигаться в районе села Ивановское под Бахмутом. Тогда же под контроль наших воинов перешла часть дороги, которая следует в ныне оккупированное село Клещиевка.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, темпы продвижения ВСУ под Бахмутом немного снизились, однако они успешно отражают все российские атаки.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился видеороликом, на котором продемонстрировал успешный штурм наших воинов на Бахмутском направлении. Тогда же ВСУ успешно выбили врага с его позиций и закрепились на выгодных рубежах.