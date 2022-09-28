Жорсткі санкції для РФ і більше зброї для України: МЗС звернулося до миру із закликом

"Україна закликає ЄС, НАТО та Групу семи негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії, та суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони", - йдеться в заяві.

Як зазначається в повідомленні, 23-27 вересня Російська Федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

"Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії. Ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна та міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними", - йдеться в заяві.

У заяві зазначається, що усі громадяни України, які взяли участь в організації цього дійства разом із російськими окупантами, понесуть справедливе покарання згідно з нормами Кримінального кодексу України. Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

"Як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території", - зазначили в МЗС.