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Жесткие санкции для РФ и больше оружия для Украины: МИД обратился к миру с призывом

Фото: МИД сделало заявление по поводу референдумов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ответом на пропагандистское действо России действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины должно стать ужесточение санкций против России и увеличение военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины .

"Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной", - говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, 23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

"Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России в ходе ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Криминального кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности.

"Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории", - отметили в МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Путину ультиматум по поводу переговоров. Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем говорить.

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