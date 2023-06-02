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Жорсткі санкції: у Японії назвали умови для припинення російської агресії проти України

Фото: міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Японія та країни-однодумці повинні об'єднатися та зберігати санкції щодо Росії доти, доки вона не припинить свою агресію в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зважаючи на ситуацію і особливо на те, що Росія говорить і робить, я вважаю важливим, щоб G7 і країни-однодумці, як і раніше, залишалися єдиними і продовжували жорсткі санкції проти Росії", - заявив Хаясі на прес-конференції.

Він сказав, що сподівається, що санкції спонукають Росію "якнайшвидше покласти край своїй агресії, щоб ми могли досягти фази, коли ми можемо використовувати діалог і мирні переговори".

Позиція G7

Лідери країн Великої сімки (G7) зустрілися в місті Хіросіма минулого місяця і підтвердили свою відданість санкціям проти Росії , пообіцявши при цьому працювати над тим, щоб не допустити їхнього обходу.

Країни G7 заявили, що обмежать експорт промислового обладнання, інструментів та технологій, корисних для військових дій Росії, а також обмежать її прибутки від торгівлі металами та алмазами.

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Японія