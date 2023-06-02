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Жесткие санкции: в Японии назвали условия для прекращения российской агрессии против Украины

Фото: министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония и страны-единомышленники должны объединиться и сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Судя по ситуации и особенно по тому, что Россия говорит и делает, я считаю важным, чтобы G7 и страны-единомышленники по-прежнему оставались едиными и продолжали жесткие санкции против России", - заявил Хаяси на пресс-конференции.

Он сказал, что надеется, что санкции побудят Россию "как можно скорее положить конец своей агрессии, чтобы мы могли достичь фазы, когда мы можем использовать диалог и мирные переговоры".

Позиция G7

Лидеры стран Большой семерки (G7) встретились в городе Хиросима в прошлом месяце и подтвердили свою приверженность санкциям против России, пообещав при этом работать над тем, чтобы не допустить их обхода.

Страны G7 заявили, что ограничат экспорт промышленного оборудования, инструментов и технологий, полезных для военных действий России, а также ограничат ее доходы от торговли металлами и алмазами.

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Япония