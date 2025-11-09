Жорсткі правила та обмежене возз’єднання сімей: Британія готує зміни для біженців

Велика Британія оголосить про плани наслідувати сувору імміграційну систему Данії. Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд планує представити зміни до правил імміграції пізніше цього місяця. Данська система вважається однією з найжорсткіших у Європі, зокрема щодо тимчасового надання притулку та жорстких правил возз’єднання сімей.

Минулого місяця представники британського Міністерства внутрішніх справ відвідали Данію, щоб вивчити політику цієї країни щодо прикордонного контролю та надання притулку. Серед можливих запозичених заходів – обмеження щодо тимчасового перебування біженців та суворіші вимоги до возз’єднання сімей: обидва партнери мають бути старші 24 років, не отримувати державної допомоги протягом трьох років, надати фінансові гарантії та скласти тест на знання мови.

Пропозиції вже викликали гостру критику частини депутатів від Лейбористської партії. Зокрема, Клайв Льюїс заявив, що данська система запозичує положення ультраправих рухів і є «небезпечним шляхом». Депутатка Ноттінгема Надія Віттом назвала окремі заходи, особливо щодо так званих «паралельних суспільств», «безперечно расистськими».

Попри критику, інші члени Лейбористської партії закликають уряд рухатися далі у напрямку данської системи, побоюючись втратити виборців на користь партії Reform UK. Джо Вайт, очільниця депутатської групи на півночі Англії та в Мідлендсі, зазначила, що інакше Лейбористська партія ризикує «бути знищеною» на майбутніх виборах.

Махмуд також оголосила про плани збільшити період, після якого біженцям зазвичай надають безстроковий дозвіл на проживання, з п’яти до десяти років. Водночас її критикують благодійні організації, включаючи Refugee Action, Save the Children та Oxfam, за «перформативну політику», що шкодить мігрантам, і закликають зосередитися на проблемах житла, кліматичної кризи та Національної служби охорони здоров’я.

Британський уряд поки не оприлюднив усіх деталей запланованих змін, але очікується, що вони будуть представлені найближчим часом, викликавши масштабну політичну дискусію щодо майбутнього імміграційної політики країни.