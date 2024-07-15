Жорсткі обмеження на 10 годин. Як завтра діятимуть графіки відключень світла

Спека та відключення світла

Варто зауважити, що в Україні зараз спостерігаються максимальні рівні споживання електроенергії. Це повʼязано з тим, що у країні - аномальна спека.

Графіки відключення світла практично щодня діють у світло-сірих зонах.

Більш детально про вплив спеки на енергетику - у матеріалі РБК-Україна.

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