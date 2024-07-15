RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жесткие ограничения на 10 часов. Как завтра будут действовать графики отключений света

Фото: в Украине завтра будут действовать графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 16 июля, свет в рамках графиков будут отключать все сутки. При этом ожидается применение четырех очередей отключений одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 16 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение суток", - рассказали в "Укрэнерго". 

По информации компании, с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди. 

Жара и отключения света

Стоит заметить, что в Украине сейчас наблюдаются максимальные уровни потребления электроэнергии. Это связано с тем, что в стране - аномальная жара.

Графики отключения света практически ежедневно действуют в светло-серых зонах.

Более детально о влиянии жары на энергетику - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭлектроэнергияОтключение светаГрафик отключения света