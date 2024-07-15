Жесткие ограничения на 10 часов. Как завтра будут действовать графики отключений света

Жара и отключения света

Стоит заметить, что в Украине сейчас наблюдаются максимальные уровни потребления электроэнергии. Это связано с тем, что в стране - аномальная жара.

Графики отключения света практически ежедневно действуют в светло-серых зонах.

Более детально о влиянии жары на энергетику - в материале РБК-Украина.

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