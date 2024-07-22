"Жорстке, але сильне рішення": Зеленський про відмову Байдена переобиратися

У своєму дописі Зеленський написав, що Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, наряду із сильною і двопартійною підтримкою у США, була і залишається критично важливою.

Український президент зазначив, що за останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам'ятаються як сміливі кроки, зроблені президентом Байденом у відповідь на складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена", - йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що Байден підтримував Україну в найдраматичніший момент, допомагав не допустити окупації країни Путіним і "продовжував підтримувати нас протягом усієї жахливої війни".

Наприкінці посту президент додав, що поточна ситуація в Україні і в усій Європі не менш складна, і "ми щиро сподіваємося", що сильне лідерство США, що продовжується, не дозволить російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися.