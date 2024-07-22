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"Жорстке, але сильне рішення": Зеленський про відмову Байдена переобиратися

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову президента США Джо Байдена від переобрання на президентську посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента у соцмережі Х (колишній Twitter).

У своєму дописі Зеленський написав, що Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, наряду із сильною і двопартійною підтримкою у США, була і залишається критично важливою.

Український президент зазначив, що за останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам'ятаються як сміливі кроки, зроблені президентом Байденом у відповідь на складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена", - йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що Байден підтримував Україну в найдраматичніший момент, допомагав не допустити окупації країни Путіним і "продовжував підтримувати нас протягом усієї жахливої війни".

Наприкінці посту президент додав, що поточна ситуація в Україні і в усій Європі не менш складна, і "ми щиро сподіваємося", що сильне лідерство США, що продовжується, не дозволить російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися.

Що сталося

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден опублікував заяву в соцмережі Х, де сказав, що відмовляється переобиратися на другий термін президента. У наступному пості він повідомив, що замість себе на посаду президента США пропонує віце-президента Камалу Харріс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за заявою представника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден не піде з президентської посади до закінчення своїх повноважень, незважаючи на заклики деяких республіканців.

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