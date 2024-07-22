"Жесткое, но сильное решение": Зеленский об отказе Байдена переизбираться

В своем посте Зеленский написал, что Украина благодарна Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, наряду с сильной и двухпартийной поддержкой в США, была и остается критически важной.

Украинский президент отметил, что за последние годы было принято много сильный решений, и они запомнятся как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена.

"И мы уважаем сегодняшняя жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Байден поддерживал Украину в самый драматичный момент, помогал не допустить оккупации страны Путиным и "продолжал поддерживать нас на протяжении всей это ужасной войны".

В конце поста президент добавил, что текущая ситуация в Украине и во всей Европе не менее сложная, и "мы искренне надеемся", что продолжающееся сильное лидерство США не позволит российскому злу добиться успеха или заставить свою агрессию окупиться.