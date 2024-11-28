Жорстка фільтрація та психлікарні. Як росіяни переслідують вірян на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України ворог знищує релігійну свободу - проводить жорстку фільтрацію місцевих мешканців і переслідує декого з вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру національного спротиву (ЦНС).

Що відомо про "релігійну фільтрацію" на окупованих територіях

Згідно з інформацією Центру національного спротиву, у тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять жорстку фільтрацію серед місцевого населення.

"Усе традиційно відбувається під приводом виявлення мігрантів, які нібито незаконно перебувають на території псевдореспубліки", - розповіли у ЦНС.

Зазначається, що насправді окупанти розпочали цинічне переслідування вірян не "скрєпних" конфесій.

Уточнюється, що під тиском перебувають, зокрема, віруючі мусульмани.

"Методи боротьби з інаковірними у росіян виходять за рамки людського розуміння", - наголосили у Центрі нацспротиву.

Ворожі репресії на окупованих територіях України (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Як приклад навели нещодавній випадок у тимчасово окупованому Луганську.

"Кремлівські терористи розправилися з представниками свідків Єгови методом, який був особливо поширений за часів Сталіна - людей примусово помістили у психіатричну лікарню", - розповіли у ЦНС і закликали усіх громадян не бути байдужими до таких злочинів.

"Маєте інформацію про гоніння та утиски релігійної свободи з боку кремлівських злочинців - повідомляйте на цей чат-бот. Анонімність гарантуємо", - підсумували у Центрі нацспротиву.