Жорстка фільтрація та психлікарні. Як росіяни переслідують вірян на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України ворог знищує релігійну свободу - проводить жорстку фільтрацію місцевих мешканців і переслідує декого з вірян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру національного спротиву (ЦНС).
Що відомо про "релігійну фільтрацію" на окупованих територіях
Згідно з інформацією Центру національного спротиву, у тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять жорстку фільтрацію серед місцевого населення.
"Усе традиційно відбувається під приводом виявлення мігрантів, які нібито незаконно перебувають на території псевдореспубліки", - розповіли у ЦНС.
Зазначається, що насправді окупанти розпочали цинічне переслідування вірян не "скрєпних" конфесій.
Уточнюється, що під тиском перебувають, зокрема, віруючі мусульмани.
"Методи боротьби з інаковірними у росіян виходять за рамки людського розуміння", - наголосили у Центрі нацспротиву.
Ворожі репресії на окупованих територіях України (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Як приклад навели нещодавній випадок у тимчасово окупованому Луганську.
"Кремлівські терористи розправилися з представниками свідків Єгови методом, який був особливо поширений за часів Сталіна - людей примусово помістили у психіатричну лікарню", - розповіли у ЦНС і закликали усіх громадян не бути байдужими до таких злочинів.
"Маєте інформацію про гоніння та утиски релігійної свободи з боку кремлівських злочинців - повідомляйте на цей чат-бот. Анонімність гарантуємо", - підсумували у Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, Центр національного спротиву було створено Силами спеціальних операцій ЗСУ задля навчання, координації та масштабування рухів спротиву окупації України.
ЦНС вчить людей ненасильницькому спротиву, допомагає підпіллю, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, а також інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях.
Згідно з інформацією ЦНС, переслідування та зачистки віруючих "не гундяївської секти" (московської православної церкви) стали систематичними на всіх тимчасово окупованих територіях України
Тим часом у ЗСУ показали, як рятували православні святині в Курській області.
Читайте також, чи є гріхом вбивати на війні, захищаючи рідну землю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.