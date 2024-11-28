Жесткая фильтрация и психбольницы. Как россияне преследуют верующих на оккупированных территориях

Россияне уничтожают религиозную свободу на ВОТ (фото: Getty Images)

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины враг уничтожает религиозную свободу - проводит жесткую фильтрацию местных жителей и преследует некоторых верующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления (ЦНС).

Что известно о "религиозной фильтрации" на оккупированных территориях Согласно информации Центра национального сопротивления, во временно оккупированном Донецке россияне проводят жесткую фильтрацию среди местного населения. "Все традиционно происходит под предлогом выявления мигрантов, которые якобы незаконно находятся на территории псевдореспублики", - рассказали в ЦНС. Отмечается, что на самом деле оккупанты начали циничное преследование верующих не "скрепных" конфессий. Уточняется, что под давлением находятся, в частности, верующие мусульмане. "Методы борьбы с инаковерными у россиян выходят за рамки человеческого понимания", - подчеркнули в Центре нацсопротивления. Вражеские репрессии на оккупированных территориях Украины (фото: sprotyv.mod.gov.ua) В качестве примера привели недавний случай во временно оккупированном Луганске. "Кремлевские террористы расправились с представителями свидетелей Иеговы методом, который был особенно распространен при Сталине - людей принудительно поместили в психиатрическую больницу", - рассказали в ЦНС и призвали всех граждан не быть равнодушными к таким преступлениям. "Имеете информацию о гонениях и притеснениях религиозной свободы со стороны кремлевских преступников - сообщайте на этот чат-бот. Анонимность гарантируем", - подытожили в Центре нацсопротивления.