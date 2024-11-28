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Жесткая фильтрация и психбольницы. Как россияне преследуют верующих на оккупированных территориях

Четверг 28 ноября 2024 16:36
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Жесткая фильтрация и психбольницы. Как россияне преследуют верующих на оккупированных территориях Россияне уничтожают религиозную свободу на ВОТ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины враг уничтожает религиозную свободу - проводит жесткую фильтрацию местных жителей и преследует некоторых верующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления (ЦНС).

Что известно о "религиозной фильтрации" на оккупированных территориях

Согласно информации Центра национального сопротивления, во временно оккупированном Донецке россияне проводят жесткую фильтрацию среди местного населения.

"Все традиционно происходит под предлогом выявления мигрантов, которые якобы незаконно находятся на территории псевдореспублики", - рассказали в ЦНС.

Отмечается, что на самом деле оккупанты начали циничное преследование верующих не "скрепных" конфессий.

Уточняется, что под давлением находятся, в частности, верующие мусульмане.

"Методы борьбы с инаковерными у россиян выходят за рамки человеческого понимания", - подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Жесткая фильтрация и психбольницы. Как россияне преследуют верующих на оккупированных территориях

Вражеские репрессии на оккупированных территориях Украины (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

В качестве примера привели недавний случай во временно оккупированном Луганске.

"Кремлевские террористы расправились с представителями свидетелей Иеговы методом, который был особенно распространен при Сталине - людей принудительно поместили в психиатрическую больницу", - рассказали в ЦНС и призвали всех граждан не быть равнодушными к таким преступлениям.

"Имеете информацию о гонениях и притеснениях религиозной свободы со стороны кремлевских преступников - сообщайте на этот чат-бот. Анонимность гарантируем", - подытожили в Центре нацсопротивления.

Напомним, Центр национального сопротивления был создан Силами специальных операций ВСУ для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины.

ЦНС учит людей ненасильственному сопротивлению, помогает подполью, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, а также информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях.

Согласно информации ЦНС, преследования и зачистки верующих "не гундяевской секты" (московской православной церкви) стали систематическими на всех временно оккупированных территориях Украины.

Тем временем в ВСУ показали, как спасали православные святыни в Курской области.

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