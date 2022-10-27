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Жорстка економія світла у Києві: чи працюватиме метро

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 15:38
Жорстка економія світла у Києві: чи працюватиме метро Фото: чи працюватиме метро у Києві через економію електрики (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок пошкоджень енергетики ворогом у Києві змушені вводити жорсткіші обмеження. Це стосується і громадського електротранспорту, але метро працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на включення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

За словами Тимошенка, на цей тиждень планувалося введення зрозумілих графіків для людей, щоб вони співпадали з реальними відключеннями, але сьогодні у Києві та області відбуваються екстенні відключення електроенергії. Вони можуть бути довше чотирьох годин. Поки неможливо зпрогнозувати скільки і за якими адресами.

В Офісі президента просять жителів міста перетерпіти сьогоднішній день. Необхідно мінімізувати будь-яке користуваня електроенергією. Це стосується не тільки побутових споживачів.

Представники влади постійно виходитимуть в ефір з оновленою інформацією. Необхідно мінімізувати взагалі будь-яке користуваня електроенергією.

"З приводу метро - воно працюватиме. А тролейбуси в Києві вже замінені на автобуси. Кияни зможуть без проблем діставатися до роботи", - сказав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вночі у четвер, 27 жовтня, ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури Київської області, не працює низка критичних об’єктів. Мешканців попередили про екстрені відключення електроенергії.

Окрім того, аби уникнути повного знеструмлення в Києві внаслідок високого рівня дефіциту електроенергії - відключення світла будуть довшими та масованішими.

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Київ метро Електроенергія
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