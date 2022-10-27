Жорстка економія світла у Києві: чи працюватиме метро

Внаслідок пошкоджень енергетики ворогом у Києві змушені вводити жорсткіші обмеження. Це стосується і громадського електротранспорту, але метро працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на включення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

За словами Тимошенка, на цей тиждень планувалося введення зрозумілих графіків для людей, щоб вони співпадали з реальними відключеннями, але сьогодні у Києві та області відбуваються екстенні відключення електроенергії. Вони можуть бути довше чотирьох годин. Поки неможливо зпрогнозувати скільки і за якими адресами.

В Офісі президента просять жителів міста перетерпіти сьогоднішній день. Необхідно мінімізувати будь-яке користуваня електроенергією. Це стосується не тільки побутових споживачів.

Представники влади постійно виходитимуть в ефір з оновленою інформацією. Необхідно мінімізувати взагалі будь-яке користуваня електроенергією.

"З приводу метро - воно працюватиме. А тролейбуси в Києві вже замінені на автобуси. Кияни зможуть без проблем діставатися до роботи", - сказав Кирило Тимошенко.