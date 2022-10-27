Жесткая экономия света в Киеве: будет ли работать метро
В результате повреждений энергетики оккупантами в Киеве вынуждены вводить более жесткие ограничения. Это касается и общественного электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на включение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенка в эфире телемарафона.
По словам Тимошенко, на эту неделю планировалось введение понятных графиков для людей, чтобы они совпадали с реальными отключениями, но сегодня в Киеве и области проходят экстенные отключения электроэнергии. Они могут быть длиннее четырех часов. Пока невозможно спрогнозировать, сколько и по каким адресам.
В Офисе президента просят жителей города перетерпеть сегодняшний день. Необходимо минимизировать любое использование электроэнергии. Это касается не только бытовых потребителей.
Представители власти будут постоянно выходить в эфир с обновленной информацией. Необходимо минимизировать вообще любое использование электроэнергии.
"По поводу метро - оно будет работать. А троллейбусы в Киеве уже заменены на автобусы. Киевляне смогут без проблем добираться до работы", - сказал Кирилл Тимошенко.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ночь на четверг, 27 октября, враг повредил объекты энергетической инфраструктуры Киевской области, не работает ряд критических объектов. Жителей предупредили об экстренных отключениях электроэнергии на неопределенный срок.
Кроме того, чтобы избежать полного обесточивания в Киеве в результате высокого уровня дефицита электроэнергии - отключения света будут длиннее и массированнее.