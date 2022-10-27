Жесткая экономия света в Киеве: будет ли работать метро

В результате повреждений энергетики оккупантами в Киеве вынуждены вводить более жесткие ограничения. Это касается и общественного электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на включение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенка в эфире телемарафона.

По словам Тимошенко, на эту неделю планировалось введение понятных графиков для людей, чтобы они совпадали с реальными отключениями, но сегодня в Киеве и области проходят экстенные отключения электроэнергии. Они могут быть длиннее четырех часов. Пока невозможно спрогнозировать, сколько и по каким адресам.

В Офисе президента просят жителей города перетерпеть сегодняшний день. Необходимо минимизировать любое использование электроэнергии. Это касается не только бытовых потребителей.

Представители власти будут постоянно выходить в эфир с обновленной информацией. Необходимо минимизировать вообще любое использование электроэнергии.

"По поводу метро - оно будет работать. А троллейбусы в Киеве уже заменены на автобусы. Киевляне смогут без проблем добираться до работы", - сказал Кирилл Тимошенко.