"Жодної молекули": Шмигаль назвав точний час, коли Україна перекриє російський газ

"Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули", - сказав він.

За його словами, це позиція президента України, і це позиція уряду України.

"На сьогоднішній день ми розуміємо, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. О 7 годині ранку фізично транзит буде перекритий у зв'язку з завершенням цієї угоди", - розповів прем'єр.

Шмигаль заявив, що відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ.

Водночас Шмигаль заявив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

"Поки що ми не можемо порушити угоду про асоціацію. У зв'язку з тим технічно компанія відповідно продовжує транзит на запит європейської сторони. Але ми працюємо над тим щоби накласти 100% санкцій на російські молекули", - додав він.