"Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, когда Украина перекроет российский газ

"Позиция Украины очень четкая: мы последовательно отстаиваем санкционирование российских как активов, так и их ресурсов, и газа, и нефти. Мы против любой и любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы", - сказал он.

По его словам, это позиция президента Украины, и это позиция правительства Украины.

"На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - рассказал премьер.

Шмыгаль заявил, что возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ.

В то же время Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с европейской энергетической хартией.

"Пока мы не можем нарушить соглашение об ассоциации. В связи с тем технически компания соответственно продолжает транзит по запросу европейской стороны. Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - добавил он.

Транзит газа и нефти

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года любая торговля Россией запрещена. Исключением является транзит нефти и газа.

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяла российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

В ноябре НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" последний транш оплаты за транзит газа в декабре по контракту. За декабрьский транзит "Газпром" должен был заплатить около 70 млн долларов.