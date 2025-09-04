"Ни одного областного центра за 3,5 года войны": МИД Украины ответило на угрозы Путина

Россия за время полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, потеряв при этом более 1 млн солдат.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

В частности, в среду глава Кремля Владимир Путин заявил, что можно договориться о приемлемом варианте прекращении войны, "если здравый смысл победит". В ином случае, он пригрозил, что придется решить все вооруженным путем.

В ответ на это украинский МИД подвел итоги так называемых "успехов" России, которые уж очень сомнительны, если учитывать угрозы российского диктатора.

Георгий Тихий отметил, что по состоянию на сегодня Россия добилась:

более 1 млн убитых и раненых российских солдат;

1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых 0,3% в ходе "летнего наступления";

под контроль РФ в 2014 году перешло 4 украинских административных центра, в от время как Украина сохранила контроль над 23. Причем цифра остается неизменной и на сегодня, спустя 3,5 года полномасштабной войны;

также РФ тратит 1 млрд долларов в день на бессмысленную войну, что время как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика страны разваливается.

Отметив все это, Тихий назвал три вывода:

"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители "Лад" - две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига", - резюмировал спикер МИД Украины.