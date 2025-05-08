Жодного компромісу з РФ. Сейм Литви підтримав цілісність України резолюцією

Сейм Литви заявив, що не визнає захоплення українських територій Росією.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій парламентом. Відомо, що за резолюцію проголосували 118 депутатів Сейму, ніхто не проголосував проти й ніхто не утримався.

"Сейм Литовської Республіки не визнає ні де-юре, ні де-факто жодних захоплень території України Російською Федерацією, які відбулися і продовжують відбуватися", - йдеться в резолюції.

Цією резолюцією Парламент заявляє, що Україна є суверенною, незалежною європейською державою і що її кордони є кордонами, визнаними міжнародним співтовариством у 1991 році.

Він зобов'язується продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та сприяти дипломатичним зусиллям з її відновлення. Парламент і надалі відкидатиме будь-яке захоплення Росією української території.

"Сьогодні дуже важливо не лише зупинити цю невиправдану війну, забезпечити тривалий мир, але й відновити територіальну цілісність України", - сказав голова Комітету у закордонних справах Сейму Ремігіюс Мотузас.

За його словами, сьогодні не можна дозволити Росії переписувати та фальсифікувати історію Другої світової війни та останніх десятиліть.

"Москва напередодні річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні або, як вони офіційно кажуть, перемоги над нацистською Німеччиною, посилила тиск на Україну, збільшивши атаки на цивільні об'єкти та невинних людей", - сказав Мотузас.

Він зазначив, що необхідно висловити моральну підтримку Україні, особливо коли мирні переговори зайшли в глухий кут через територіальні суперечки.

Резолюція закликає парламенти всього світу ухвалити аналогічні декларації, а уряди - вжити заходів для того, щоб жодні російські захоплення, які були здійснені і продовжують здійснюватися, не були визнані в будь-якій формі.