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Никакого компромисса с РФ. Сейм Литвы поддержал целостность Украины резолюцией

Фото: сейм Литвы поддержал целостность Украины (wikipedia)
Автор: Карина Левицкая

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. В документе осуждена агрессия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Сейм Литвы заявил, что не признает захват украинских территорий Россией.

Об этом говорится в резолюции, принятой парламентом. Известно, что за резолюцию проголосовали 118 депутатов Сейма, никто не проголосовал против и никто не воздержался.

"Сейм Литовской Республики не признает ни де-юре, ни де-факто никаких захватов территории Украины Российской Федерацией, которые произошли и продолжают происходить", - говорится в резолюции.

Этой резолюцией Парламент заявляет, что Украина является суверенным, независимым европейским государством и что ее границы являются границами, признанными международным сообществом в 1991 году.

Он обязуется продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и способствовать дипломатическим усилиям по ее восстановлению. Парламент и в дальнейшем будет отвергать любой захват Россией украинской территории.

"Сегодня очень важно не только остановить эту неоправданную войну, обеспечить длительный мир, но и восстановить территориальную целостность Украины", - сказал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Ремигиюс Мотузас.

По его словам, сегодня нельзя позволить России переписывать и фальсифицировать историю Второй мировой войны и последних десятилетий.

"Москва накануне годовщины победы в Великой Отечественной войне или, как они официально говорят, победы над нацистской Германией, усилила давление на Украину, увеличив атаки на гражданские объекты и невинных людей", - сказал Мотузас.

Он отметил, что необходимо выразить моральную поддержку Украине, особенно когда мирные переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров.

Резолюция призывает парламенты всего мира принять аналогичные декларации, а правительства - принять меры для того, чтобы никакие российские захваты, которые были осуществлены и продолжают осуществляться, не были признаны в любой форме.

Помощь Украине от Литвы

Заметим, что в начале весны этого года мы сообщали, что Литва продолжает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и собирается приобрести вооружение для ВСУ на минимум 20 млн евро.

В середине января министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 млн евро.

Кроме того, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал предоставить Украине современное вооружение и дальнобойную ударную способность.

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