Жодного гамлетівського питання. ЄС є стратегічним пріоритетом для Сербії, - прем'єр
Вступ до Європейського союзу, є стратегічним пріоритетом для Сербії. Кожен день на європейському шляху робить країну лише сильнішою.
Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, пише РБК-Україна з посиланням на "Политика".
"Розширення чи ні – це питання Гамлета, на жаль, в ЄС цієї дилеми не існує, тому що більшість членів не за розширення. Незалежно від того, чи повністю ви поважаєте та дотримуєтеся спільної зовнішньої політики ЄС чи ні, незалежно від реформи у сфері права, я думаю, що наразі відповідь для них – ні, але чи має це змінити нашу політику щодо ЄС і спосіб до ЄС - абсолютно ні", - заявив Брнабич.
Прем'єр зазначила, що кожен день, який Сербія проводить на європейському шляху - робить країну сильнішою й кращою. Також вона додала, що Союз, є стратегічним пріоритетом та фокусом для країни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Сербії Олександр Вучич натякнув на те, що його країна готова розірвати відносини з Росією задля вступу до ЄС.
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