Никакого гамлетовского вопроса. ЕС является стратегическим приоритетом для Сербии, - премьер
Вступление в Европейский союз является стратегическим приоритетом для Сербии. Каждый день на европейском пути делает страну сильнее.
Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Политика".
"Расширение или нет - это вопрос Гамлета, к сожалению, в ЕС этой дилеммы не существует, потому что большинство членов не за расширение. Независимо от того, полностью ли вы уважаете и придерживаетесь общей внешней политики ЕС или нет, независимо от реформы в сфере права, я думаю, что ответ для них - нет, но должно ли это изменить нашу политику в отношении ЕС и способ к ЕС - абсолютно нет", - заявил Брнабич.
Премьер отметила, что каждый день, который Сербия проводит на европейском пути, делает страну сильнее и лучше. Также она добавила, что Союз является стратегическим приоритетом и фокусом для страны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Сербии Александр Вучич намекнул на то, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.
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