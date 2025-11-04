ua en ru
Жодних спрощених шляхів не буде: Каллас висловилась про розширення ЄС

Бельгія, Вівторок 04 листопада 2025 16:34
Жодних спрощених шляхів не буде: Каллас висловилась про розширення ЄС Фото: Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Жодна країна-кандидат на членство в ЄС не впроваджувала таких масштабних реформ, як Україна. Проте Євросоюз не буде нікому пропонувати спрощених шляхів.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, для України показники євроінтеграції здебільшого позитивні, як і для Албанії, Молдови і Чорногорії. Водночас перспективи неоднозначні для Сербії, Північної Македонії, Косово, Боснії та Герцеговини та Туреччини, а для Грузії - негативні.

"Чорногорія найбільше просунулася в процесі правонаступництва ЄС. Албанія має безпрецедентний імпульс, і обидві країни є лідерами на членство", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що для України членство в Євросоюзі "може бути важливою гарантією безпеки".

"Жодна країна-кандидат ніколи не впроваджувала таких масштабних реформ під час війни. Це свідчить про надзвичайну відданість України членству", - підкреслила глава зовнішньої політики.

Каллас зауважила, що можливості для розширення Європейського Союзу трапляються нечасто.

"Ці вікна можливостей відкриваються не дуже часто, але це вікно відкрите зараз, і ми повинні його використати. Водночас ми не будемо йти на компроміс і не пропонуватимемо жодних спрощених шляхів", - наголосила вона.

За словами Каллас, повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітичні зрушення підтверджують необхідність розширення. Вона назвала розширення "необхідністю, якщо Європа хоче бути сильним гравцем на світовій арені".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, початок офіційний переговорів щодо євроінтеграції України неможливі через блокування з боку Будапешта. Угорський уряд, який зберігає проросійську позицію, наклав вето на старт переговорного процесу.

У вівторок, 4 листопада, Єврокомісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС. Він став для України найкращим від 2023 року, що відображає результати системних реформ, реалізованих попри повномасштабну війну.

