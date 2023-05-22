Жодних розбіжностей: у ГУР підтвердили оцінку Байдена російських втрат у Бахмуті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Тут жодних розбіжностей немає. Є питання різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом із вбитими і пораненими. Або окремо ліквідовані і окремо поранені. Так само питання. за який період це подається", - сказав він.

За його словами, в цілому, звичайно, відбувається постійний обмін інформацією з нашими партнерами.

"І між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати рашистів під Бахмутом справді колосальні і вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - додав Юсов.