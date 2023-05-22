Никаких разночтений: в ГУР подтвердили оценку Байдена российских потерь в Бахмуте

Потери российских войск под Бахмутом колоссальны. Оценка президента США Джо Байдена в 100 тысяч соответствует украинским данным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Здесь никаких разночтений нет. Есть вопросы разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно ранены. Так же вопрос, за какой период это подается", - сказал он.
По его словам, в целом обычно происходит постоянный обмен информацией с нашими партнерами.
"И между этими данными никаких разночтений нет. Потери рашистов под Бахмутом действительно колоссальны и они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам", - добавил Юсов.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных. По его словам, сам город полностью разрушен в результате боевых действий.
Отметим, и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов в интервью РБК-Украина сообщил, что операции 3-й отдельной штурмовой бригады идут каскадом и позволяют улучшить тактическое положение по всему Бахмутскому направлению.
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