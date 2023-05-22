Никаких разночтений: в ГУР подтвердили оценку Байдена российских потерь в Бахмуте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Здесь никаких разночтений нет. Есть вопросы разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно ранены. Так же вопрос, за какой период это подается", - сказал он.

По его словам, в целом обычно происходит постоянный обмен информацией с нашими партнерами.

"И между этими данными никаких разночтений нет. Потери рашистов под Бахмутом действительно колоссальны и они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам", - добавил Юсов.