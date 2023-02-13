Жодних графіків. Ще дві області України завтра будуть весь день зі світлом

Так, у Рівенській області енергетики фіксуватимуть реальний рівень споживання електроенергії. Для цього не буде задіяно погодинних відключень або інших обмежень.

"Це важлива подія, адже результати вимірювань Укренерго використовуватиме для подальшого визначення дозволеної величини навантаження", - сказано в повідомленні.

А от в Івано-Франківській області було встановлено "безліміт" на споживання електроенергії. Це дозволить не вимикати світло.

"Оскільки обсяг генерації забезпечує потребу в електричній енергії для нашого краю є можливість не обмежувати електропостачання", - сказано в повідомленні.