Никаких графиков. Еще две области Украины завтра будут весь день со светом

Так, в Ровенской области энергетики будут фиксировать реальный уровень потребления электроэнергии. Для этого не будут задействованы почасовые отключения или другие ограничения.

"Это важное событие, ведь результаты измерений Укрэнерго будет использовать для дальнейшего определения разрешенной величины нагрузки", - говорится в сообщении.

А вот в Ивано-Франковской области был установлен "безлимит" на потребление электроэнергии. Это позволит не выключать свет.

"Поскольку объем генерации обеспечивает потребность в электрической энергии для нашего края есть возможность не ограничивать электроснабжение", - говорится в сообщении.