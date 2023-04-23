Жодних яєць по 17 гривень. У Prozorro будуть публікувати звіти про незбройні оборонні закупівлі

Відтепер оборонні замовники та військові частини будуть публікуватимуть дані про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях на Prozorro. Зазначається, що такий обов’язок передбачає нова редакція закону "Про оборонні закупівлі".

Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тисяч гривень для товарів і послуг, і 1,5 млн гривень - для робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість даних - назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

При цьому у випадку закупівель послуг з харчування замовникам потрібно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками.

Бігун також зазначила, що міністерство працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, при цьому не публікуючи чутливу інформацію в систему.

При цьому директор ДП "Прозорро" Миколо Ткаченко наголосив, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки та найменування постачальника.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в Prozorro протягом робочих 10 днів з дня підписання контракту. До того ж, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, взимку ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами.

Після цього було звільнено заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.

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