"Жодних доказів": Пакистан відповів щодо участі своїх громадян у війні на боці РФ

Ісламабад категорично спростував заяви про участь пакистанців у бойових діях на боці Росії, наголосивши на "відсутності офіційних звернень" із боку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС країни.

Уряд Пакистану заявив, що "рішуче відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні проти України.

" На сьогоднішній день українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень. ", - зазначили в уряді.

Також в Ісламабаді підкреслили, що мають намір звернутися до української влади за офіційними роз'ясненнями щодо цієї справи.

Пакистан заявив про "відданість" мирному врегулюванню війни в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН.