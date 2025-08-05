"Жодних доказів": Пакистан відповів щодо участі своїх громадян у війні на боці РФ
Ісламабад категорично спростував заяви про участь пакистанців у бойових діях на боці Росії, наголосивши на "відсутності офіційних звернень" із боку Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС країни.
Уряд Пакистану заявив, що "рішуче відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні проти України.
"На сьогоднішній день українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень.", - зазначили в уряді.
Також в Ісламабаді підкреслили, що мають намір звернутися до української влади за офіційними роз'ясненнями щодо цієї справи.
Пакистан заявив про "відданість" мирному врегулюванню війни в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН.
Що передувало
Глава держави Володимир Зеленський розповів, що відвідав воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на Волчанському напрямку.
"Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - підкреслив президент.
Нагадаємо, 8 квітня українським захисникам вдалося взяти в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Донецькій області.