"Никаких доказательств": Пакистан ответил по поводу участия своих граждан в войне на стороне РФ
Исламабад категорически опроверг заявления об участии пакистанцев в боевых действиях на стороне России, отметив "отсутствие официальных обращений" со стороны Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД страны.
Правительство Пакистана заявило, что "решительно отвергает безосновательные и необоснованные обвинения" относительно участия своих граждан в войне против Украины.
"На сегодняшний день украинские власти официально не обращались к Пакистану, а также не было предоставлено никаких проверенных доказательств в подтверждение таких утверждений", - отметили в правительстве.
Также в Исламабаде подчеркнули, что намерены обратиться к украинским властям за официальными разъяснениями по этому делу.
Пакистан заявил о "приверженности" мирному урегулированию войны в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН.
Что предшествовало
Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что посетил воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко на Волчанском направлении.
"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - подчеркнул президент.
Напомним, 8 апреля украинским защитникам удалось взять в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области.