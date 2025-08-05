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"Никаких доказательств": Пакистан ответил по поводу участия своих граждан в войне на стороне РФ

Вторник 05 августа 2025 14:37
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"Никаких доказательств": Пакистан ответил по поводу участия своих граждан в войне на стороне РФ Фото: Пакистан отверг заявления в участии своих граждан в войне (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Исламабад категорически опроверг заявления об участии пакистанцев в боевых действиях на стороне России, отметив "отсутствие официальных обращений" со стороны Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД страны.

Правительство Пакистана заявило, что "решительно отвергает безосновательные и необоснованные обвинения" относительно участия своих граждан в войне против Украины.

"На сегодняшний день украинские власти официально не обращались к Пакистану, а также не было предоставлено никаких проверенных доказательств в подтверждение таких утверждений", - отметили в правительстве.

Также в Исламабаде подчеркнули, что намерены обратиться к украинским властям за официальными разъяснениями по этому делу.

Пакистан заявил о "приверженности" мирному урегулированию войны в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН.

Что предшествовало

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что посетил воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко на Волчанском направлении.

"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - подчеркнул президент.

Напомним, 8 апреля украинским защитникам удалось взять в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области.

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