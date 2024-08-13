Жодних амністій для Мадуро після виборів у Венесуелі не пропонували, - Білий дім

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу заявила, що з часу проведення виборів у Венесуелі жодних подібних пропозицій не було зроблено.

"З часу виборів 28 липня ми не робили жодних конкретних пропозицій амністії для Мадуро чи інших", - заявила вона.

Нагадаємо, ця заява прозвучала на тлі публікації The Wall Street Journal. Журналісти повідомили про можливі таємні переговори між Сполученими Штатами та Венесуелою. За даними видання, США могли запропонувати Мадуро амністію в обмін на його відмову від влади.

Ситуація у Венесуелі після виборів