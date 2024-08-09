Десять днів без Х. Мадуро заборонив доступ до соцмережі у Венесуелі: причина
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про тимчасову заборону на роботу соціальної мережі X (раніше відомої як Twitter) на території країни на 10 днів. Це рішення було прийняте під час активних протестів громадян проти результатів виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Reuters.
Причина такого рішення полягає в тому, що Мадуро звинуватив власника платформи Ілона Маска у нібито "підбурюванні до ненависті, громадянської війни та смерті".
"X, забирайся з Венесуели на 10 днів!" - заявив Мадуро під час його виступу на державному телебаченні.
Конфлікт між президентом Венесуели та Маском триває вже не один місяць, і вони неодноразово обмінювалися гострими висловлюваннями як у соціальних мережах, так і через ЗМІ.
Крім того, Мадуро закликав своїх прихильників відмовитися від використання месенджера WhatsApp на користь Telegram або WeChat. Він пояснив цей заклик тим, що начебто WhatsApp використовувався для "залякування родин солдатів і поліцейських".
Відомо, що представники WhatsApp ситуацію не коментували, а керівництво X не відповідало на запити журналістів.
Нагадаємо, перемогу Мадуро на виборах в президенти 28 липня було оголошено із результатом у 51%. Однак громадяни країни не були з цим згодні та почали протестувати. Водночас виборча комісія Венесуели досі не надала офіційних підсумків голосування.
Громадяни Венесуели не задоволені тим, що за 10 років своєї каденції Мадуро запровадив в країні авторитарний режим, допустив колапс в економіці, що призвело до скорочення населення на майже 8 млн через еміграцію. Звучать звинувачення у фальсифікації виборів. До протестантів приєднуються співробітники силових органів, зокрема поліції.
Тим часом ЄС не визнав результати виборів у Венесуелі.
Бразилія, Колумбія та Мексика ситуацією стурбовані та ведуть переговори із венесуельським урядом, а також опозицією.
Раніше ми повідомляли, що Панама запропонувала провести саміт президентів Латинської Америки через ситуацію, яка склалася у Венесуелі.
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