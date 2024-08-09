ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Десять днів без Х. Мадуро заборонив доступ до соцмережі у Венесуелі: причина

Каракас, П'ятниця 09 серпня 2024 11:50
UA EN RU
Десять днів без Х. Мадуро заборонив доступ до соцмережі у Венесуелі: причина Фото: аккаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Х (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про тимчасову заборону на роботу соціальної мережі X (раніше відомої як Twitter) на території країни на 10 днів. Це рішення було прийняте під час активних протестів громадян проти результатів виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Reuters.

Причина такого рішення полягає в тому, що Мадуро звинуватив власника платформи Ілона Маска у нібито "підбурюванні до ненависті, громадянської війни та смерті".

"X, забирайся з Венесуели на 10 днів!" - заявив Мадуро під час його виступу на державному телебаченні.

Конфлікт між президентом Венесуели та Маском триває вже не один місяць, і вони неодноразово обмінювалися гострими висловлюваннями як у соціальних мережах, так і через ЗМІ.

Крім того, Мадуро закликав своїх прихильників відмовитися від використання месенджера WhatsApp на користь Telegram або WeChat. Він пояснив цей заклик тим, що начебто WhatsApp використовувався для "залякування родин солдатів і поліцейських".

Відомо, що представники WhatsApp ситуацію не коментували, а керівництво X не відповідало на запити журналістів.

Нагадаємо, перемогу Мадуро на виборах в президенти 28 липня було оголошено із результатом у 51%. Однак громадяни країни не були з цим згодні та почали протестувати. Водночас виборча комісія Венесуели досі не надала офіційних підсумків голосування.

Громадяни Венесуели не задоволені тим, що за 10 років своєї каденції Мадуро запровадив в країні авторитарний режим, допустив колапс в економіці, що призвело до скорочення населення на майже 8 млн через еміграцію. Звучать звинувачення у фальсифікації виборів. До протестантів приєднуються співробітники силових органів, зокрема поліції.

Тим часом ЄС не визнав результати виборів у Венесуелі.

Бразилія, Колумбія та Мексика ситуацією стурбовані та ведуть переговори із венесуельським урядом, а також опозицією.

Раніше ми повідомляли, що Панама запропонувала провести саміт президентів Латинської Америки через ситуацію, яка склалася у Венесуелі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуела Ілон Маск Николас Мадуро
NEWS
Де ведуться бої у Курській області: карта "сірих зон" на 9 серпня
Де ведуться бої у Курській області: карта "сірих зон" на 9 серпня
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців