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Жодних амністій для Мадуро після виборів у Венесуелі не пропонували, - Білий дім

Вашингтон, Вівторок 13 серпня 2024 09:17
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Жодних амністій для Мадуро після виборів у Венесуелі не пропонували, - Білий дім Фото: прапор США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена спростувала повідомлення ЗМІ про те, Вашингтон нібито давав пропозиції щодо амністії для президента Венесуели Ніколаса Мадуро після виборів 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу заявила, що з часу проведення виборів у Венесуелі жодних подібних пропозицій не було зроблено.

"З часу виборів 28 липня ми не робили жодних конкретних пропозицій амністії для Мадуро чи інших", - заявила вона.

Нагадаємо, ця заява прозвучала на тлі публікації The Wall Street Journal. Журналісти повідомили про можливі таємні переговори між Сполученими Штатами та Венесуелою. За даними видання, США могли запропонувати Мадуро амністію в обмін на його відмову від влади.

Ситуація у Венесуелі після виборів

Мадуро оголосив себе переможцем у президентських виборах із результатом у 51% голосів, хоча точні результати підрахунку досі не були оприлюднені офіційно, що викликає додаткові питання щодо прозорості виборчого процесу. З цими результатами не погоджуються і громадяни країни, які продовжують протестувати проти них. Ситуація у Венесуелі залишається напруженою.

Нагадаємо, нещодавно Мадуро відключав соціальну мережу Х (колишній Twitter) на 10 днів нібито за поширення там закликів до продовження протестів.

Тим часом президент Панами запропонував Мадуро безпечний виїзд із країни, однак таку пропозицію він розкритикував.

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