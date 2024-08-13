Никаких амнистий для Мадуро после выборов в Венесуэле не предлагали, - Белый Дом

Администрация президента США Джо Байдена опровергла сообщения СМИ о том, Вашингтон якобы давал предложения по амнистии для президента Венесуэлы Николаса Мадуро после выборов 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что со времени проведения выборов в Венесуэле никаких подобных предложений не было сделано.

"Со времени выборов 28 июля мы не делали никаких конкретных предложений для амнистии Мадуро или другим", - заявила она.

Напомним, это заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal. Журналисты сообщили о возможных тайных переговорах между Соединенными Штатами и Венесуэлой. По данным издания, США могли предложить Мадуро амнистию в обмен на его отказ от власти.

Ситуация в Венесуэле после выборов