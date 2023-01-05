Жодне тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру в Україні, - ООН

За його словами, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав би припинення вогню в Україні під час православного Різдва.

Нагадаємо, сьогодні глава РПЦ патріарх Кирило запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

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