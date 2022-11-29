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Жодна промова не скаже більше. В ОП закликали передати Україні озброєння напередодні важкої зими

Новость на русском →
Вівторок 29 листопада 2022 14:54
Жодна промова не скаже більше. В ОП закликали передати Україні озброєння напередодні важкої зими Фото: радник Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країнам-партнерам слід передати Україні сучасне озброєння для боротьби проти Росії напередодні зими як символ підтримки народу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard - це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в румунському Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО, на якому зберуться голови МЗС країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО терміново наростити виробництво озброєння, адже без цього Україні не перемогти у війні.

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