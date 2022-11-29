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Ни одна речь не скажет больше. В ОП призвали передать Украине вооружение накануне тяжелой зимы

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 14:54
Ни одна речь не скажет больше. В ОП призвали передать Украине вооружение накануне тяжелой зимы Фото: советник Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Странам-партнерам следует передать Украине современное вооружение для борьбы против России в преддверии зимы как символ поддержки народа страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие. Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard - это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории и платит наибольшую цену за безопасность Европы", - написал он.

Напомним, сегодня в румынском Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся главы МИД стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО срочно нарастить производство вооружения, ведь без этого Украине не победить в войне.

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