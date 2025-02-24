Жодна мирна мирна угода не повинна означати капітуляцію України, - Макрон

За словами Макрона, він провів переговори з близько 30 європейськими лідерами та союзниками за останні дні. Після цього президент Франції окреслив основні принципи, які, на його думку, мають бути в будь-якій мирній угоді для завершення війни в Україні. І головний із них - збереження суверенітету України.

"Цей мир не повинен означати капітуляцію України", - наголосив Макрон на пресконференції.

Президент Франції підкреслив, що мирна угода "не може бути просто припиненням вогню без гарантій".

За словами Макрона, мирна угода має забезпечити збереження суверенітету України. Він впевнений, що для цього потрібно дати Україні можливість вести переговори з іншими сторонами щодо питань, які її стосуються.

"Україна - це країна, за яку ми несемо відповідальність, аби забезпечити її безпеку та стабільність, а також стабільність усього регіону", - підсумував французький президент.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, раніше Макрон повідомив, що Франція і Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України.

За його словами, цей план може передбачати відправку європейських солдатів в Україну. Але вони "не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".